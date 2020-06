Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unter Drogeneinfluss gefahren

Ahaus (ots)

Eine Fahrerlaubnis konnte er nicht vorweisen, das Versicherungskennzeichen am Motorroller war mit schwarzer Farbe auf "Aktuell" gefärbt und der Fahrer stand unter Drogeneinfluss: Es kam am Samstag in Ahaus einiges zusammen bei einem 35-Jährigen. Polizeibeamte hatten den Stadtlohner gegen 10.30 Uhr auf der Parallelstraße kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht zugelassen war. Ein Drogentest schlug bei dem Fahrer positiv an auf Amphetamin und den Cannabiswirkstoff THC. Zudem hatte er eine geringe Menge Drogen bei sich. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige und stellten den Motorroller sowie die Drogen sicher. Ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können. Gegen den Halter des sichergestellten Motorrollers ergeht eine gesonderte Anzeige.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell