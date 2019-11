Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

--

Friedrichshafen

Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch im Zeitraum zwischen 06.15 Uhr und 09.30 Uhr einen in der Ailinger Straße abgestellten Daimler-Benz. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 1.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Personen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, in Verbindung zu setzen.

Hagnau

Verkehrsunfall

Vermutlich weil ein 63-jähriger Peugeot-Fahrer am Mittwoch gegen 21.00 Uhr von einem am rechten Fahrbahnrand haltenden Linienbus abgelenkt war, übersah er einen 30-jährigen Leichtkraftrad-Fahrer, der in der Dr.-Fritz-Zimmermann-Straße an einer roten Ampel stand, und fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 30-Jährige vornüber vom Leichtkraftrad geschleudert und fiel auf die Fahrbahn. Der leicht verletzte Mann wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Markdorf

Auffahrunfall

Rund 6.000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 16.45 Uhr im Bereich des Bildungszentrums ereignet hat. Ein 46-jähriger Renault-Lenker prallte beim Zurückrollen gegen einen dahinter stehenden Opel einer 41-Jährigen. Beide Verkehrsteilnehmer blieben unverletzt.

Meersburg

Fehlalarm

Ein 61-jähriger Mann löste am Mittwoch gegen 19.30 Uhr in einem Hotel in der Unterstadtstraße einen Brandalarm aus. Die Freiwillige Feuerwehr Meersburg rückte mit drei Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften aus. Schnell stellte sich heraus, dass der Hotelgast unbeabsichtigt beim Gepäcktransport auf den Alarmknopf gekommen war.

Überlingen-Lippertsreute

Versuchter Wohnungseinbruch

Ein unbekannter Täter beschädigte im Zeitraum von Samstag bis Dienstag die Wohnungstür der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße. Mit einem unbekannten Werkzeug versuchte der Unbekannte gewaltsam die Tür aufzuhebeln, was ihm nicht gelang. Hierbei wurden das Türblatt und das Schließblech beschädigt. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, zu wenden.

B 31n

Verkehrsunfall

Ein schwer verletzter Autofahrer und rund 55.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 16 Uhr auf der B 31n ereignet hat. Ein 79-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer befuhr die Bundesstraße von Überlingen kommend in Richtung Stockach. In einem zweispurigen Streckenabschnitt überholte er zwei Sattelzüge. Aus noch ungeklärter Ursache prallte er während des Überholvorgangs gegen das linke Fahrzeugheck des vorderen Sattelzugs. Als der Mercedes-Benz nach links abgewiesen wurde lenkte er vermutlich zu stark dagegen, weshalb sein Fahrzeug kippte und auf der rechten Fahrzeugseite mitten auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Mit schweren Verletzungen wurde der Mann mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sattelzuglenker blieb unverletzt. Der Pkw, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen war die B 31n für etwa zweieinhalb Stunden voll gesperrt.

