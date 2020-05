Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in Bitburg

Bitburg (ots)

Zwischen den Abendstunden des 02.05.2020 und den Morgenstunden des 06.05.2020 kam es in der Ludwig-Jahn-Straße in Bitburg zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein blauer VW Polo am Stoßfänger beschädigt wurde.

Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder Informationen zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich

Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561 9685-0

pibitburg@polizei.rlp.de

