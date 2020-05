Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fischerhütte aufgebrochen

Bitburg (ots)

In der Zeit vom 28. April bis 30. April kam es in der Gemarkung 54597 Burbach zu einem Einbruch in eine Fischerhütte, die sich in der Verlängerung der Birkenstraße an einem Weiher befindet. Es wurden zwei Türen aufgehebelt und dadurch die Türzargen beschädigt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bitburg unter Tel.: 06561-96850 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich

Polizeiinspektion Bitburg

PHK Herbert Sonnen



Telefon: 06561-9685-70

pibitburg@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell