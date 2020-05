Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Kleinkraftrad entwendet

Bitburg (ots)

Vom 27. auf den 28. April wurde im Bitburger Stadtteil Matzen ein Kleinkraftrad der Marke Honda, welches dort in einem Carport untergestellt war, entwendet. An dem Kleinkraftrad ist ein Versicherungskennzeichen für das laufende Versicherungsjahr angebracht. Hinweise werden erbeten an die Polizei Bitburg unter der Rufnummer: 06561-96850.

