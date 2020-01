Polizei Gütersloh

POL-GT: Wohnungseinbruch in Harsewinkel

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (FK) - Am Dienstag (14.01., 11.20 Uhr bis 14.00 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in eine Wohnung an der Niedickstraße eingebrochen.

Die Täter warfen eine Terrassenscheibe ein, um in die Wohnung zu gelangen. Anschließend durchsuchten sie die Räume. Ersten Erkenntnissen nach entwendeten die Täter nichts aus der Wohnung.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell