POL-GT: Sechs Verletzte bei Verkehrsunfall

Schloß Holte-Stukenbrock (LG)- Am Mittwoch, 15.01.20, ereignete sich gegen 17.20 Uhr auf der Bielefelder Str. (L765) ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem 6 Personen verletzt wurden. Zur Unfallzeit befuhr 43-jähriger Pkw-Fahrer aus Bielefeld mit seinem Lada die Bielefelder Str. in Richtung Bielefeld. Etwa 400 Meter vor der Kreuzung mit der Oerlinghauser Str. musste der Lada verkehrsbedingt anhalten. Hinter dem Lada stand ein 30 Jahre alter Pkw-Fahrer aus Detmold mit seinem Opel Astra. Eine 30 Jahre alte Fahrerin aus Bielefeld, die mit ihrem VW Sharan, in dem auch ihre drei Kinder saßen, ebenfalls in Richtung Bielefeld unterwegs war, erkannte die Verkehrssituation zu spät und leitete eine Vollbremsung ein, konnte aber einen Zusammenstoß mit dem Opel Astra nicht mehr verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel auf dem Lada geschoben. Bei diesem Verkehrsunfall wurde 30-jährige Mutter sowie ihre drei Kinder, 1 Jahr, 3 und 5Jahre alt, leicht verletzt. Die beiden anderen Fahrzeugführer erlitten ebenfalls leichte Verletzungen. Wegen der großen Anzahl von Verletzten löste die Rettungsleitstelle das Konzept MANV 10 unter der Leitung eines leitenden Notarztes aus. Es wurde die Feuerwehr aus Stukenbrock sowie RTW aus Oerlinghausen, Hövelhof und Bielefeld zum Einsatzort geschickt. Nach einer Versorgung vor Ort wurden die Verletzten in umliegende Krankenhäuser transportiert. An den beteiligten Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden. Die gesamte Schadenshöhe wird auf ca. 36000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten wurde die Bielefelder Str. bis 19.15 Uhr gesperrt.

