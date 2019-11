Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Reisebus mit ukrainischen Schwarzarbeitern gestoppt

Ohorn (ots)

Zwei ukrainische Schwarzarbeiter gerieten am 27. November 2019 um 08:50 Uhr in eine Kontrolle der Bundespolizei an der Bundesautobahn 4 bei Ohorn. Die beiden 34- und 40-jährigen Männer waren mit einem Reisebus unterwegs nach Dresden und konnten für ihre beabsichtigte Erwerbstätigkeit keine Arbeitserlaubnis und auch kein Visum vorweisen. Während einer der Beiden wahrscheinlich bei einem Hausmeisterservice arbeiten wollte, zog es den Anderen zu einem Montageunternehmen. Zudem konnten beide Reisenden keine plausiblen Angaben zu einem touristischen Reisezweck machen.

Sie wurden in Gewahrsam genommen und nach Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen unerlaubter Einreise und Ausübung einer unerlaubten Beschäftigung nach Polen zurückgeschoben.

