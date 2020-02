Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Diebstahl von Autoreifen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 16. Februar 2020, in den frühen Morgenstunden, kam es in der Sulinger Straße in Delmenhorst zu einem Diebstahl von zwölf Autoreifen von drei Neuwagen der Marke Mercedes. Die Fahrzeuge befanden sich zu diesem Zeitpunkt auf einem abgestellten Fahrzeugtransporter. Die Täter montierten die Reifen der drei Fahrzeuge samt Felgen ab und legten im Anschluss Backsteine unter die Pkw. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Delmenhorst unter der Nummer 04221/15590 in Verbindung zu setzen. (00203737)

