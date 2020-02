Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Brake: Unter BtM-/ und Alkoholeinfluss in den Graben gefahren

Delmenhorst (ots)

Ovelgönne, OT Loyermoor: Am Sonntag, 16.02.2020, 02:14 Uhr, wurde die Polizei Brake zu einem Verkehrsunfall auf der B211 in Loyermoor ( Ovelgönne, Loyermoorer Straße ) gerufen. Ein 21-jähriger Mann aus der Gemeinde Edewecht war mit seinem Transporter in Richtung Oldenburg fahrend auf gerader Strecke nach links von der Straße abgekommen und schließlich im Straßengraben gelandet. Glücklicherweise kam der Mann mit dem Schrecken davon, während der Unfallaufnahme mussten die Polizisten jedoch feststellen, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol stand. Aufgrund dessen wurde bei dem Verunfallten eine Blutprobe entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Zur Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden.

