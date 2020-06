Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Herd beim Weggehen nicht ausgeschaltet

Gescher (ots)

Eine vergessene heiße Pfanne mit Öl war nach ersten Erkenntnissen am Freitag für einen Wohnungsbrand in Gescher verantwortlich. Dazu war es gegen 18.10 Uhr in einem Haus an der Eschstraße gekommen. Dem zurückkehrenden Bewohner der Räume gelang es, den Brand selbstständig zu löschen, bevor die alarmierten Kräfte der Feuerwehr eintrafen. Ein Rettungswagen brachte den 53-Jährigen zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens lagen zunächst nicht vor.

