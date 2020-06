Polizei Gütersloh

POL-GT: Versuchte Geldautomatensprengung

Gütersloh (ots)

Steinhagen (SR, MS) - Am frühen Dienstagmorgen (02.06., 04.09 Uhr) hebelten unbekannte Täter einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in der Straße "Am Markt" auf und versuchten unter der Verwendung von Sprengstoff an das Geld im Automaten zu gelangen. Eine Detonation erfolgte jedoch nicht.

Eine Zeugin meldete später am Morgen die Beschädigungen am Geldautomat der Polizei Gütersloh. Fachkräfte entdeckten einen fremden Gegenstand, den sie als unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtung (USBV) einstuften. Die USBV wurde am Nachmittag durch Spezialkräfte des LKA kontrolliert gesprengt. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/4612069

Auf den Aufnahmen einer Überwachungskamera war zu erkennen, dass es sich bei den unbekannten Tätern um mindestens zwei männliche Personen von schlanker Statur handelt.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat am frühen Dienstagmorgen im Bereich des Tatortes oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat Personen oder Fahrzeuge gesehen? Wer kann sonstige Angaben machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei in Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

