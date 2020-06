Polizei Gütersloh

POL-GT: Sprengvorrichtung in Steinhagen entschärft

Gütersloh (ots)

Steinhagen (SR)- Am Dienstagmorgen (02.06., gegen 07:00 Uhr) meldete eine Zeugin der Einsatzleitstelle der Polizei Gütersloh Beschädigungen an einem Geldautomat in einer Bankfiliale in der Straße "Am Markt".

Fachkräfte der Polizei Gütersloh entdeckten in diesem Geldautomaten einen fremden Gegenstand. Sie stuften den Gegenstand sofort als unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtung (USBV) ein. Daraufhin wurde der Tatort weiträumig abgesperrt und im Umfeld wurden Evakuierungsmaßnahmen durchgeführt. Umliegenden Straßen waren während des gesamten Einsatzes nicht passierbar. Dies führte auch zu Einschränkungen des öffentlichen Nahverkehrs.

Parallel zu den Evakuierungs- und Absperrmaßnahmen wurden Spezialkräfte des LKA in Form des Entschärfungsdienstes alarmiert. Nach Prüfung des Gegenstandes wurde durch den Entschärfungsdienst entschieden, dass dieser Gegenstand auf einem nahegelegenen Acker durch eine Sprengung unschädlich gemacht werden muss. Um ca. 14:00 Uhr wurden die Maßnahmen im Tatortbereich beendet und die Sperrungen aufgehoben.

Eine kontrollierte Sprengung des Gegenstandes erfolgte um ca. 14:52 Uhr gefahrlos für das Umfeld.

