Polizei Gütersloh

POL-GT: PKW-Aufbruch in der Hochstraße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MS) - Bislang unbekannte Täter schlugen am Freitagmittag (29.05., 12.45 - 13.15 Uhr) in der Hochstraße in Gütersloh das Beifahrerfenster eines PKW eines Pflegedienstes ein und entwendeten eine Handtasche samt Geldbörse.

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete eine unbekannte, männliche Person, die sich mit ihrem Fahrrad in der Hofeinfahrt aufgehalten habe. Der Tatverdächtige konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 185 cm groß, schlanke Statur, dunkle Haare, trug ein Armband am linken Handgelenk. Eine Fahndung nach der Person verlief negativ.

Die Polizei Gütersloh sucht weitere Zeugen. Wer hat am Tatort im genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Angaben zur beschriebenen Person machen? Hinweise und Angaben nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell