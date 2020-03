Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Hütte stand nach Arbeiten mit Gasbrenner in Flammen

Gronau (ots)

Die Polizei geht davon aus, dass der Brand einer Gartenhütte am Mittwoch an der Schillerstraße in Gronau durch vorhergehende Arbeiten ausgelöst worden ist. Ein Anwohner hatte dort Unkraut mit Hilfe eines Gasbrenners beseitigt. Dabei war nach derzeitigem Stand der Erkenntnisse gegen 10.50 Uhr das Feuer entstanden, dem die Hütte zum Opfer fiel. Der entstehende Rauch hatte zudem angrenzende Garagen in Mitleidenschaft gezogen.

