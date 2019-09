Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Schwerer Verkehrsunfall auf der B212 in Elsfleth

Delmenhorst (ots)

Lebensgefährliche Verletzungen erlitt ein Motorradfahrer am Freitag, 20. September 2019, 14:22 Uhr, bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B212 in Elsfleth.

Der 50-jährige Mann aus Brake befuhr mit seinem Motorrad die B212 von Berne in Richtung Brake. Zwischen Elsfleth und Berne kam ihm ein 47-jähriger Mann aus Berne mit einem Pkw entgegen. Etwa in Höhe Hogenkamp wollte der Pkw-Fahrer nach links abbiegen, übersah dabei das Motorrad und nahm dem 50-Jährigen die Vorfahrt.

Nach dem Zusammenstoß zwischen Motorrad und Pkw stürzte der 50-Jährige und zog sich schwerste Verletzungen zu. Sofort wurden Rettungskräfte und ein Rettungshubschrauber zum Unfallort entsandt. Vor Ort wurden die Verletzungen des Motorradfahrers als lebensgefährlich eingestuft. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Der 47-jährige Pkw-Fahrer erlitt einen Schock und musste an der Unfallstelle medizinisch betreut werden. Insgesamt waren ein Rettungshubschrauber, ein Notarzteinsatzfahrzeug und zwei Rettungswagen am Unfallort eingesetzt.

Der entstandene Schaden an beiden Fahrzeugen wurde jeweils als wirtschaftlicher Totalschaden eingeordnet und insgesamt auf etwa 20.000 Euro beziffert.

Die Einsatzkräfte der Polizei sperrten die B212 in beide Richtungen. Der Verkehr wurde im Norden in Oberrege und im Süden in Huntebrück abgeleitet. Nach der Bergung der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurde die Unfallstelle aufwendig vermessen. Damit soll die Rekonstruktion des Unfallhergangs gewährleistet werden. Bei dieser Maßnahme wurde die Polizei durch ein Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Elsfleth unterstützt.

Die Sperrung der B212 konnte gegen 16:30 Uhr aufgehoben werden.

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell