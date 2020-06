Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Betrunkener schlägt nachts gegen Fenster

Legden (ots)

Randaliert hat ein Unbekannter in der Nacht zum Sonntag in Legden. Der offensichtlich Betrunkene hatte gegen 00.15 Uhr in der Bauerschaft Haulingort gegen die Jalousien eines Fensters getrommelt. Ein Hausbewohner kam hinaus und traf auf den Mann, der nun telefonierte. Der Unbekannte bat den Legdener, sein Handy zu nehmen und dem Gesprächspartner den Standort zu übermitteln. Plötzlich zeigte sich der Randalierer jedoch aggressiv und griff den 42-Jährigen an. Dieser erlitt bei einem kurzen Handgemenge leichte Verletzungen. Der Täter entfernte sich schließlich. Beschreibung: circa 1,75 Meter groß, etwa 18 bis 20 Jahre alt, schulterlange glatte Haare, bekleidet mit einer kurzen Hose, einem dunklen T-Shirt, weißen Turnschuhen und weißen Socken. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

