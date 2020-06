Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Mussum - Diebstahl auf Baustelle

Bocholt (ots)

Eine rote Propangasflasche gestohlen hat ein Dieb am Samstag von einer Baustelle in Bocholt-Mussum. Zu der Tat war es gegen 14.55 Uhr auf einem Grundstück an der Straße "Am Busskolk" gekommen. Zeugenangaben zufolge handelt es sich bei dem Täter um einen etwa 40 Jahre alten Mann mit normaler Statur; er trug eine kurze Hose, ein in Tarnfarben gehaltenes T-Shirt und eine schwarze Kappe. Der Unbekannte entfernte sich zunächst zu Fuß und bestieg schließlich ein Fahrrad, mit dem er über die Brinkstegge wegfuhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell