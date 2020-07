Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Porsche Cayenne beschädigt- Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots)

(sls) In einer kurzen Zeit von 10 Minuten kam es am Dienstagmorgen (7.7.) zu einer Unfallflucht am Elsemühlenweg in Bünde. Die Fahrzeugführerin eines schwarzen Porsche Cayenne hatte diesen gegen 09.10 Uhr in Höhe der Hausnummer 72 am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Mindener Straße abgestellt. In der kurzen Zeit der Abwesenheit der Fahrerin stieß ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw gegen den Cayenne und setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne eine ordnungsgemäße Schadensregulierung zu gewährleisten. Bei Rückkehr der Fahrerin stellte diese einen erheblichen Schaden am vorderen linken Kotflügel fest. Durch eingesetzte Polizeibeamte konnte am beschädigten Cayenne weißer Fremdlack gesichert werden. Der Schaden am Porsche wird mit ca. 1.500 Euro angegeben. Die Polizei Herford ist auf der Suche nach dem Unfallbeteiligten oder nach weiteren Zeugen, die Angaben zum Unfall oder flüchtenden Fahrzeug machen können. Bitte melden sie sich bei der Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880.

