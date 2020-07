Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Wertgegenstände aus Wohnhaus entwendet- Täter dringen durch Terrassentür ein

Vlotho (ots)

(sls) Unbekannte nutzten am Wochenende die Abwesenheit der Eigentümer, um in ein Einfamilienhaus an der Gartenstraße einzudringen. In der Zeit von Freitagabend (3.7.) bis Sonntagmorgen brachen die Täter eine Terrassentür des Hauses auf und gelangten dadurch in das Innere des Hauses. Hier durchsuchten sie sämtliche Räume und durchwühlten die Schränke und Schubladen. Die Unbekannten entwendeten aus den Schränken verschiedenen Schmuck, eine Münzsammlung und Bargeld. Bei dem Schmuck handelt es sich um Goldring und -armband, Perlenketten und Ringe. In wieweit eine Briefmarkensammlung noch zum Diebesgut wurde, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Polizei hofft auf Zeugen. Wer kann Angaben zum Einbruch oder auch verdächtigen Personen im Umfeld des Tatorts machen. Auch Hinweise zum möglichen Verbleib des Diebesgutes melden sie bitte bei der Polizei Herford (Tel.05221-8880)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell