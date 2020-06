Freiwillige Feuerwehr Lügde

FW Lügde: Ein nicht alltäglicher Einsatz für die Feuerwehr Lügde

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Lügde-Bad Pyrmont (ots)

Mittwoch, 17.06.2020, 17:26 Uhr, Scholssstraße Bad Pyrmont. Der Löschzug Lügde wurde am Mittwoch Nachmittag zu einem nicht alltäglichen Einsatz durch die Rettungsleitstelle nach Bad Pyrmont alarmiert. Die Feuerwehr Bad Pyrmont hat das erst neue Hochwasserboot der Feuerwehr Lügde angefordert, da ein Reh in der Schlossgraft um das Schloss Bad Pyrmont in Not war. Nachdem das Hochwasserboot mit Hilfe der Drehleiter zu Wasser gelassen wurde, konnte in Zusammenarbeit mit den Einsatzkräften der Feuerwehr Bad Pyrmont das Reh aus seiner misslichen Lage befreit werden. Anschließend wurde das Reh dem Jagdpächter übergeben. Nach gut 2 Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr Lügde beendet.

Weitere Informationen finden Sie unter: Feuerwehr Bad Pyrmont

Die Bilder können unter Angabe "Feuerwehr Lügde" verwendet werden.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Lügde

Pressesprecher

E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-luegde.de

http://www.feuerwehr-luegde.de/

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lügde, übermittelt durch news aktuell