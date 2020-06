FW Lügde: Feuerwehr Lügde unterstützt Feuerwehr Bad Pyrmont

Freiwillige Feuerwehr Lügde

Feuerwehr Lügde unterstützt Feuerwehr Bad Pyrmont

Lügde-Bad Pyrmont

Montag, 15.06.2020, 14:58 Uhr, Korbacher Straße Bad Pyrmont. Der Löschzug Lügde wurde mit der Drehleiter und dem LF20 im Rahmen der überörtlichen Hilfe zu einem Dachstuhlbrand mit Menschenleben in Gefahr nach Bad Pyrmont alarmiert. In der Korbacher Straße in Bad Pyrmont kam es zu einem Dachstuhlbrand. Die Feuerwehr Lügde unterstütze die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bad Pyrmont mit der DLK sowie Atemschutzgeräteträgern. Gegen 17:30 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr Lügde beendet.

Weitere Informationen zu diesem Einsatz sind unter: https://www.stadtfeuerwehr-bp.de/stadtfeuerwehr/?einsatz=einsatz-15-06-2020-feu-menschenleben-in-gefahr zu finden.

Die Fotos dürfen unter Angabe "Feuerwehr Lügde" verwendet werden.

Freiwillige Feuerwehr Lügde

