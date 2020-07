Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Polizei sucht Einbruchstäter- Schalterkasten entwendet

Löhne (ots)

(sls) Am vergangenen Wochenende (4.7.) kam es zu einem Einbruch in ein Objekt an der Albert-Schweitzer-Straße in Löhne. Hierbei handelt es sich um den ehemaligen Kaiser-Center. Unbekannte drangen durch die Haupteingangstür in das Innere des Gebäudes und dann weiter auf das anliegende Gelände der Kart-Bahn. Aus diesem Bereich entwendeten die bislang unbekannten Täter einen Schaltkasten, der für die automatische Zeitnahme genutzt wird. Anschließend verließen die Unbekannten mit dem Diebesgut das Objekt. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, die mögliche Angaben zum Einbruch oder auch verdächtigen Personen im Bereich des Tatortes machen können. Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

