Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Autorennen endet mit Polizeikontrolle 01.04.20, 23:35 Uhr

Speyer (ots)

Ein illegales Autorennen lieferten sich am späten Mittwochabend ein 28-Jähriger Audi Fahrer sowie ein 29-Jähriger VW Fahrer. Die beiden Fahrzeuge fielen in der Landauer Straße einer Polizeistreife auf, welche dort gerade eine Verkehrskontrolle durchführte. Die Autofahrer fuhren mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch eine 30er Zone, überholten sich bzw. fuhren nebeneinander. Die Beamten konnten die Männer in der Kämmererstraße kontrollieren. Gegen sie wird nun ein Strafverfahren wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell