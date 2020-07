Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Altkleidung als Diebesgut- Täter klettern in Container

Herford (ots)

(sls) Am Sonntagabend (5.7.) gegen 22.40 Uhr wurden mehrere Personen durch einen aufmerksamen Zeugen dabei beobachtet, wie sie sich an Altkleidercontainern an der Waltgeristraße mehrere Säcke unerlaubt aus den Containern holten. Hierzu kletterte einer der Beschuldigten in den Container, so dass nur noch die Füße zu erkennen waren. Durch die sofort hinzugerufenen Polizeibeamten konnte am Tatort ein Fahrzeug mit drei Personen angetroffen werden. Bei der Überprüfung der Beschuldigten stellte sich heraus, dass es sich um rumänische Arbeiter im Alter von 22 - 26 Jahren handelte, die sich zurzeit in Herford aufhalten. Im Fahrzeug wurden diverse Säcke mit Altkleider aufgefunden. Zur Identitätsfeststellung wurden die drei Beschuldigten vorläufig in Gewahrsam genommen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen konnte sie die Polizeiwache Herford wieder verlassen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei Herford.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell