POL-HF: Täter werfen Stein in Pkw- Geldbörse entwendet

Kirchlengern (ots)

(sls) Die Dunkelheit nutzten Unbekannte in der Montagnacht (6.7.), um bislang unbemerkt die Scheibe eines VW Passats einzuschlagen. Das Fahrzeug wurde gegen Mitternacht vor der Garage eines Wohnhauses am Paukskamp abgestellt. Am Morgen gegen 07.00 Uhr stellte der Besitzer fest, dass Täter sich augenscheinlich aus dem Garten einen Ziegelstein nahmen, um damit die Scheibe der Fahrertür einzuschlagen. Aus dem Passat entwendeten die Unbekannten eine Geldbörse mit diversen Papieren und einen dreistelligen Geldbetrag. Der Ziegelstein verblieb im Inneren des Fahrzeuges und Täter flüchteten vom Grundstück. Die Kriminalpolizei Herford ermittelt und bittet Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können, sich zu melden (05221-8880).

