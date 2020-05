Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Jugendliche stürzt von Roller

Leichte Verletzungen zog sich am Samstag bei einem Unfall in Laupheim eine 17-Jährige zu.

Ulm (ots)

Nach Angaben der Polizei war die Rollerfahrerin gegen 19.30 Uhr aus Richtung Stadtmitte in der Bahnhofstraße unterwegs. Dabei geriet sie gegen den Bordstein und stürzte. Der Rettungsdienst brachte die Jugendliche mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Schaden am Roller beträgt laut Polizei etwa 150 Euro.

+++0821064

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell