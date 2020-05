Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Fahrversuche enden im Schaufenster

Mehrere 10.000 Euro Schaden entstanden bei einem Unfall am Sonntag in Uhingen.

Ulm (ots)

Ohne Fahrerlaubnis war am Sonntag eine 38-Jährige in der Römerstraße unterwegs. Auf dem Beifahrersitz saß der Fahrzeugbesitzer, der der Frau nach Erkenntnissen der Polizei die Übungsfahrt erlaubt hatte. Gegen 20.30 Uhr kam die Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Zaun und prallte gegen eine Schaufensterfront. Im Schaufenster waren hochwertige Felgen gelagert, von denen einige durch herumfliegende Scherben beschädigt wurden. Nach ersten Schätzungen beträgt der Schaden an den Felgen rund 35.000 Euro, der am Auto etwa 2.500 Euro. Es wurde abgeschleppt. Die Frau und der 29-jährige Beifahrer sehen jetzt Strafanzeigen entgegen.

