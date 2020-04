Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfall

Emsdetten (ots)

Am Donnerstag (16.04.), gegen 16.40 Uhr, ist ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der 90-jährige Emsdettener war mit seinem E-Bike auf dem Radweg Richtung Holunderweg unterwegs. An der Einmündung zum Holunderweg bog der Mann nach rechts in den Holunderweg, Richtung Buchenweg. Ein 53-jähriger Mann aus Hörstel war zu diesem Zeitpunkt ebenfalls auf dem Holunderweg Richtung Buchenweg unterwegs. Er stieß mit seinem Fahrzeug an das Hinterrad des Emsdetteners. Dieser stürzte und verletzte sich dabei schwer. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

