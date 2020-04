Polizei Steinfurt

POL-ST: Nordwalde, Fahrradfahrer stürzt

Nordwalde (ots)

Am Mittwochabend (15.04.), fuhr ein 47-jähriger Nordwalder gegen 19.20 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Straße Suttorf in Richtung Nordwalde. Aus nicht bekannten Gründen kam der Mann mit seinem Rad nach rechts von der asphaltierten Straße ab. Beim Versuch, wieder auf die asphaltierte Fahrbahn zu kommen, blieb sein Rad an der Fahrbahnkante hängen. Der Mann stürzte und verletzte sich. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

