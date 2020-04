Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfall

Greven (ots)

Am Mittwoch (15.04.) ist es gegen 15.50 Uhr auf der Straße "Winkelhoek" zu einem Unfall gekommen. Ein 58-jähriger Emsdettener war mit seinem Pedelec auf der Straße unterwegs. Als er in Höhe der Hausnummer 8 fuhr, ließ eine Autofahrerin, die an der Straße parkte, ihren Hund aus dem Kofferraum. Dieser lief sofort auf die Straße und rannte unter das Pedelec des Emsdetteners, der daraufhin stürzte. Der Mann verletzte sich und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

