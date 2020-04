Polizei Steinfurt

POL-ST: Laer, Unfall mit einem Schwerverletzten

Laer (ots)

Am frühen Dienstagabend (14.04.) ist es gegen 17.30 Uhr zu einem schweren Unfall gekommen. Ein 40-jähriger Lkw Fahrer aus Schöppingen hatte in der Straße "Schuerkamp" Mutterboden geliefert. Um die Ladeklappe danach schließen zu können, rollte der Mann mit seinem Fahrzeug einige Meter vor. Dabei übersah einen 33-jährigen Mann aus Laer, der vor dem Lkw kniete. Seine unteren Extremitäten wurden von der Vorderachse des Lkws überrollt. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

