Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebstahl aus Kfz

Rheine (ots)

Am Dienstagmorgen (14.04.) stellte der Fahrer eines Fiat Ducato sein Fahrzeug gegen 09.00 Uhr am Pfarrer-Bergmannshof-Platz ab. Als der Fahrer etwa 5 Minuten später zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er fest, dass eine Seitenscheibe eingeschlagen war. Im Fahrzeuginneren fehlte eine Stofftasche mit diversem Inhalt. Über die Höhe des Schadens ist noch nichts bekannt. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

