Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Neuenkirchen, Brandstiftungen

Rheine, Neuenkirchen (ots)

Am späten Dienstagabend (14.04.) haben Unbekannte Mülltonnen in Brand gesteckt. Gegen 22.15 Uhr entzündete ein Unbekannter auf der Klosterstraße in Rheine einen Restmüllbehälter. Eine Dreiviertelstunde später, gegen 23.00 Uhr, stand in Neuenkirchen eine Mülltonne an der Wettringer Straße in Flammen. In beiden Fällen brannten die Mülltonnen vollständig aus. Es entstand ein Sachschaden von etwa jeweils 150 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Bränden geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell