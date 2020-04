Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfall mit Radfahrer

Rheine (ots)

Am Karsamstag (11.04.) hat es gegen 10.00 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Surenburgstraße gegeben. Ein 79-jähriger Radfahrer aus Rheine fuhr auf dem Geh- und Radweg der Surenburgstraße stadtauswärts. In Höhe der Straße "Zum Fichtenvenn" beabsichtigte ein 39-jähriger Autofahrer aus Rheine die Surenburgstraße zu überqueren. Dabei kommt es zur Kollision mit dem Radfahrer. Der 79-Jährige verletzte sich dabei schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei etwa 2.400 Euro.

