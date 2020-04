Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Verkehrsunfall

Lengerich (ots)

Am Karsamstag, 11.04.2020, ist es gegen 15.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Kradfahrer fuhren auf der Ibbenbürener Straße Richtung Lengerich. Der vordere Kradfahrer hielt an einer Rotlicht zeigenden Ampel an. Der zweite Kradfahrer erkannte dies zu spät und fuhr dem anderen Kradfahrer auf. Beide stürzten daraufhin und wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

