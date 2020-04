Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Hörstel, Rheine, Neuenkirchen, Eigentumsdelikte

Ibbenbüren, Hörstel, Rheine, Neuenkirchen (ots)

Ort: Ibbenbüren, Duskampweg, Zeit: Karsamstag, 11.04.2020, 16.00 Uhr bis Ostersonntag, 12.04.2020, 14.00 Uhr Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Rohbau. Von dort entwendeten sie Werkzeug und Hausrat. Der Schaden liegt bei etwa 1.500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Ort: Hörstel, Schwarzer Weg Zeit: Karsamstag, 11.04., 22.00 Uhr bis Ostersonntag, 12.04.2020, 07.40 Uhr Unbekannte schlugen die Scheibe der Fahrertür eines VW Multivan ein. Aus dem Wagen entwendeten sie zwei drehbare Einzelsitze, eine Dreiersitzbank und einen Tisch.

Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Ort: Rheine, Timmermannufer Zeit: Ostersonntag, 12.04.2020, 20.00 Uhr bis Ostermontag, 13.04.2020, 12.30 Uhr An einem abgestellten Fahrzeug schlugen Unbekannte die Scheiben der hinteren Fahrzeugtüren ein. Aus dem Innern des Fahrzeugs entwendeten sie eine Tasche.

Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Ort: Neuenkirchen, Eichenweg/Burgsteinfurter Damm Zeit: Karsamstag, 11.04.2020, 14.00 Uhr bis 14.30 Uhr Unbekannte haben an einem Fahrzeug die Scheibe an der Beifahrertür eingeschlagen. Das Auto war auf dem Parkplatz an der Rückseite des Friedhofs abgestellt. Ob die Täter aus dem Auto etwas erbeutet haben, ist noch unklar.

Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

