Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Brandstiftung

Ibbenbüren (ots)

Am Ostersonntag (12.04.) haben Unbekannte im Parkhaus des Krankenhauses in der Schulstraße vermutlich einen Zeitungsstapel in Brand gesteckt. Zeugen wiesen einen Sicherheitsmitarbeiter auf den Brand hin, der im Untergeschoss des Parkhauses ausgebrochen war. Auf dem Weg zum Parkhaus fielen dem Sicherheitsmitarbeiter drei Jugendliche auf, die Richtung Große Straße wegliefen. Anschließend löschte der Mitarbeiter das Feuer. Zeugen, die Hinweise zu dem Brand oder den Jugendlichen geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell