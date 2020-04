Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren-Püsselbüren, Diebstahl

Ibbenbüren (ots)

In Püsselbüren, an der Berliner Straße, waren in der Nacht zum Donnerstag (09.04.2020) Diebe unterwegs. Ein Autofahrer hatte seinen BMW am Mittwochabend in seine Garage gefahren und diese um 20 Uhr ordnungsgemäß verschlossen. Am nächsten Morgen um 09.00 Uhr stellte er fest, dass Einbrecher das Schloss des Garagentores geknackt hatten. Danach waren sie in den Raum gegangen und hatten an dem Fahrzeug eine Scheibe zertrümmert. Aus dem Innern entwendeten die Täter mehrere hochwertige Fahrzeugteile. Zur Beute gehören das Lenkrad samt Airbag, das Navigationsgerät und die Bedienteile. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können, Telefon 05451/591-4315.

