Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruchversuch/Diebstahl/Festnahmen

Rheine (ots)

In der Nacht zum Dienstag (07.04.2020) hat die Polizei zwei Personen nach vorausgegangenen Diebstahlsdelikten vorläufig festgenommen. Um 00.50 Uhr waren Polizeistreifen auf dem Weg zu einer Tankstelle an der Hovestraße, da von dort ein Einbruchsalarm eingegangen war. Auf dem Weg dorthin war eine Streife auf dem Kardinal-Galen-Ring unterwegs. In Höhe der Elter Straße sahen die Polizisten eine Frau und zwei Männer. Einer der Männer machte auf sich aufmerksam und rief die Polizei hinzu. Unmittelbar teilte er mit, dass er Betreiber des Kiosks an der Elter Straße sei und gerade von den Beiden bestohlen worden sei. Er habe das Duo verfolgt und gestellt. Die Beamten sicherten die Situation ab und ließen sich den Vorfall von dem Geschädigten schildern. Das Duo war kurz zuvor in den Kiosk gekommen und hatte ihn abwechselnd angesprochen und ablenkt. Der Geschädigte konnte aber noch erkennen, dass die Frau mindestens eine Flasche Alkoholika eingesteckt hatte. Als die Beiden die Geschäftsräume dann verließen, folgte er ihnen und holte die Frau ein. An der Elter Straße warf sie sich dann vor einem Gebüsch zu Boden und versteckte mehrere Gegenstände darunter. Ihr Begleiter war ebenfalls vor Ort. In dem Moment war dann die Polizeistreife zur Stelle. Die 22 jährige Frau und der 24-jährige Mann, beide ohne festen Wohnsitz, wurden vorläufig festgenommen. Im Gebüsch wurden das Diebesgut, ein Paket und fünf Flaschen Alkoholika, gefunden und dem Geschädigten wieder übergeben. Bei dem Mann wurden ein Messer und eine kleine Menge Rauschgift gefunden. Beides wurde sichergestellt. Inzwischen waren auch die Ermittlungen zu dem eigentlichen Einsatzanlass, dem versuchten Einbruch in die Tankstelle, weit fortgeschritten. Dort wollten zwei Personen, wie Videoaufnahmen belegen, die beide Festgenommen, in das Gebäude einbrechen. Als die Alarmanlage ertönte, liefen die Beiden davon. An der Tür waren eindeutige Spuren zu erkennen. Gegen Beide wurden Strafverfahren eingeleitet. Der Mann hatte versucht, die Beamten zu täuschen, indem er falsche Personalien angab. Gegen die Frau wird auch wegen Widerstandes ermittelt, da sie versuchte, eine Polizeibeamtin zu treten. Der 24-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftshaftbefehl gegen ihn.

