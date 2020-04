Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Automat aufgebrochen

Rheine (ots)

Zwei bisher unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch (08.04.2020) auf einem Firmenareal an der Straße "Am Bauhof" einen Automaten aufgebrochen. Es konnte recherchiert werden, dass die Unbekannten um 02.37 Uhr auf dem Gelände der Autowaschanlage waren. Dort brachen sie gewaltsam einen Staubsaugerautomaten auf. Das Gerät wurde dabei so erheblich beschädigt, so dass von einer Schadensumme auszugehen ist, die bei etwa 2.500 Euro liegt. Beute konnten die Täter nicht machen, da die Geräte von den Betreibern ständig geleert werden. Die Polizei sucht Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

