POL-ST: Rheine, Straftaten/Festnahmen

Die Polizei hat am Montagvormittag (06.04.2020) An der Straße "Thiemauer" drei männliche Personen überprüft, die als verdächtige Personen gemeldet worden waren. Das Ergebnis war letztlich erstaunlich. Das Trio konnte mit zahlreichen Straftaten, begangen am vergangenen Wochenende, in Verbindung gebracht werden. Vor Ort wurden die Personalien festgestellt. Zudem wurde das Trio durchsucht. Dabei fanden die Beamten diverse Gegenstände, bei denen zu vermuten war, dass sie aus Straftaten stammten, unter anderem Handys. Der 17-jährige Jugendliche und die beiden 18 und 21 Jahre Männer wurden zur Polizeiwache gebracht. Dort konnte schnell ermittelt werden, dass die Gegenstände aus verschiedenen Straftaten der vergangenen Tage stammten. Das Diebesgut konnte konkret Einbruchdiebstählen in der Zeit vom 04.04.2020 bis 05.04.2020 zugeordnet werden. Die Tatorte waren ein Geschäft für Handy-Reparaturen, ein Handyshop, ein Lotto-Geschäft in der Innenstadt. Zudem einem Diebstahl von Arbeitsmaschinen aus einem Firmenbulli. Ob die Beschuldigten für weitere Straftaten in Frage kommen, wird derzeit überprüft. Die beiden Männer wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ jeweils Untersuchungshaftbefehl. Der dritte, jugendliche Beschuldigte wurde nach seiner Vernehmung entlassen.

