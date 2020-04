Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, PKW aufgebrochen

Hörstel (ots)

An der Kleestraße ist in der Nacht zum Dienstag (07.04.2020) ein PKW aufgebrochen worden. Eine Autofahrerin hatte den Toyota am späten Montagabend, gegen 22.30 Uhr, dort abgestellt. Am nächsten Morgen, um 06.45 Uhr, bemerkte sie eine Beschädigung an ihrem Fahrzeug. Unbekannte Täter hatten mit einem Stein, den sie aus einem benachbarten Vorgarten entnommen hatten, die Scheibe an der Beifahrerseite zertrümmert. An dem Auto ist ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro entstanden. Aus dem Wageninnern entwendeten die Täter einen Rucksack, in dem sich auch persönliche Papiere befanden. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können, Telefon 05971/938-4215.

