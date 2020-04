Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebstahl aus PKW

Rheine (ots)

Am Trakehner Weg im Dorenkamp hat ein unbekannter Täter in der Nacht zum Mittwoch (08.04.2020) einen PKW durchsucht. Als der geschädigte Autofahrer am Mittwochmorgen zu dem Wagen kam, bemerkte er sofort, dass der Wagen geöffnet worden war. Das Handschuhfach war durchwühlt worden, einige Gegenstände daraus lagen auf dem Beifahrersitz. Der Täter fand eine Dose mit Kleingeld, die er entleerte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Dabei erhielt sie den Hinweis einer Zeugin, dass sich in der Nacht, gegen 03.30 Uhr, eine männliche Person an dem Pkw aufgehalten hatte. Zu dem Zeitpunkt war sie davon ausgegangen, dass es sich um den Berechtigten handelt. Die Polizei sucht Zeugen, die insbesondere gegen 03.30 Uhr im Bereich Dorenkamp verdächtige Personen gesehen haben. Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

