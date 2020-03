Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Vier Unbekannte schlagen auf 20-Jährigen ein - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Vier unbekannte Männer schlugen im Stadtteil Neckarstadt auf einen 20-jährigen aus Guinea ein und verletzten diesen. Der Mann befand sich am Montag kurz nach drei Uhr mit zwei Begleitern in einer Straßenbahn der Linie 1 von der Abendakademie in Richtung Alte Feuerwache. In der Bahn geriet das Trio mit vier jungen Männern in Streit, in dessen Verlauf die Männer auf den 20-Jährigen einschlugen. Einer der Schläger habe gar ein Messer gezogen und damit herumhantiert. An der Straßenbahnhaltestelle "Alte Feuerwache" verließen alle Beteiligten die Bahn und entfernten sich in unterschiedliche Richtungen. Der Geschädigte und seine beiden Begleiter konnten schließlich in der Straße "Schafweide" angetroffen werden. Der 20-Jährige hatte Verletzungen am Arm und im Gesicht erlitten. Die drei Männer standen deutlich unter Alkoholeinfluss.

Die Angreifer wurden von einem Zeugen wie folgt beschrieben:

- Alle zwischen 27 und 30 Jahre alt - Nordafrikanische Erscheinung - Zwei Männer trugen Basecaps - Der dritte Mann soll einen verkürzten rechten Arm gehabt haben - Alle drei sollen in der Flüchtlingsunterkunft in der Industriestraße wohnhaft sein

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

