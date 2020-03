Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 18-jähriger Motorradfahrer vor Polizeikontrolle geflüchtet - Zeugen und eventuell Geschädigte gesucht

Heidelberg (ots)

Ein 18-jähriger Motorradfahrer ist am Samstagmorgen (29.02.) gegen 6.45 Uhr vor einer Polizeikontrolle in der Vangerowstraße geflüchtet. Dabei flüchtete er mit seiner Kawasaki durch mehrere Straßen in Bergheim und anschließend über die Ernst-Walz-Brücke, wo er auf etwa 130 km/h beschleunigte. Auf der Flucht missachtete der Fahrer mehrfach das Rotlicht verschiedener Lichtzeichenanlagen sowie andere Vorfahrtsregelungen. Die weitere Fahrt führte über den Stadtteil Handschuhsheim über den Wieblinger Weg ins Feldgebiet in Richtung der dortigen Kläranlage. Als der Fahrer in einen unbefestigten Feldweg abbog, kam er auf dem aufgeweichten Boden zu Fall, stürzte zu Boden, blieb aber unverletzt. Der 18-Jährige wurde festgenommen und das Motorrad sichergestellt. Grund für die Flucht dürften vorgenommene technische Veränderungen an dem Motorrad, unter anderem an der Auspuffanlage, gewesen sein. Der Führerschein des 18-Jährigen wurde in Verwahrung genommen. Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Motorradfahrers gefährdet wurden, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06221/99-1700 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden.

