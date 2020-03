Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Altstadt: Hauswand von Gaststätte erneut mit Parolen besprüht - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Donnerstag (25./26.02.) wurde die Hausfassade einer Gaststätte in der Hauptstraße durch unbekannte Täter erneut mit Parolen besprüht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Bereits in der Nacht von 31.01./01.02. und am 15.01.2020 war die Fassade mit ähnlichen Schriftzügen beschmiert worden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 06221/99-1700 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden.

