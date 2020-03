Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Bei Starkregen zu schnell unterwegs und von Fahrbahn geschleudert

Mannheim (ots)

Am Sonntagabend befuhr ein 19-Jähriger aus Mannheim gegen 21.10 Uhr mit seinem Mercedes-Benz die Waldstraße in Richtung Vogelstang. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet er im Bereich zwischen den Einmündungen "Auf dem Sand" und "Lampertheimer Straße" aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei starkem Regen ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Die E-Klasse prallte gegen die dortige Lärmschutzwand und schleuderte von dort wieder über die Fahrbahn bis zum Mittelgrünstreifen. Durch den Aufprall wurde der Fahrer in dem total zerstörten Pkw eingeklemmt, so dass er durch einen Zug der Feuerwache Nord befreit werden musste. Nach der medizinischen Erstversorgung durch einen Notarzt wurde er stationär in ein Krankenhaus aufgenommen. Der Pkw wurde für die weiteren Ermittlungen zur genauen Unfallursache sichergestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.ooo Euro. Die durch ausgelaufene Betriebsstoffe verschmutzte Fahrbahn musste durch eine Fachfirma gereinigt werden. Der Verkehrsdienst Mannheim hat den Unfall aufgenommen und führt die weiteren Ermittlungen. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal war mit mehreren Streifen vor Ort. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder denen der Mercedes kurz zuvor aufgefallen ist, mögen sich bitte mit dem Verkehrsdienst unter der Telefonnummer 0621 / 174 - 4222 in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Gert Smasal

Telefon: 0621 174-0

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell