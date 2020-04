Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Feuer an der Brückenstraße

Neuenkirchen (ots)

Nach einem Brand an der Brückenstraße hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Aus bisher unbekannten Gründen war dort am Mittwochnachmittag (08.04.2020) an einem Grundstück ein Feuer ausgebrochen. Am Gartenzaun brannten mehrere, offenbar vier, Kunststoffmülltonnen. Ein Nachbar bemerkte das Feuer gegen 14.30 Uhr und schritt sofort zur Tat. Er begann mit den Löscharbeiten und konnte das Feuer bis zum Eintreffen der Feuerwehr eindämmen. Die Biotonne, zwei Restmülltonnen und eine Papiertonne wurden vollkommen beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Brand unter Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell