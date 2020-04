Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Mülltonne abgebrannt

Rheine (ots)

Am späten Mittwochabend (08.04.2020), gegen 22.35 Uhr, ist ein Feuer an der Emsstraße gemeldet worden. In Höhe Hausnummer 63 brannte ein Müllbehältnis in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um zu klären, wie das Behältnis in Brand geraten konnte. Dem Anschein nach hatten unbekannte Personen die Tonne bzw. den Inhalt in Brand gesetzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

